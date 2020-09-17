Mert Hakan Yandaş derbiyle dönüyor

Milli takımda sakatlanan Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, sağlık ekibinin kontrolünde son antrenmanını dün gerçekleştirdi. Tecrübeli futbolcu takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

17 Eylül 2020 Perşembe - 8:57
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Kanarya’nın sakatlığı bulunan oyuncusu Mert Hakan Yandaş, sağlık ekibinin kontrolünde son çalışmasını dün gerçekleştirdi.
 
Macaristan maçında sakatlanıp İstanbul’a dönen yeni transfer, bir süredir tedavisini sürdürmekteydi. Hafta başından bu yana Samandıra’da düz koşular yapan Yandaş, bugünden itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Hatayspor karşısında riske edilmesi beklenmeyen Mert Hakan Yandaş; 3. haftadaki Galatasaray derbisinde sahaya çıkmak istiyor.
 
 
 

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Etiketler: Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe transfer
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