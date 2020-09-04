Mert Hakan Yandaş: Halkımızı mutlu etmek isterdik

Uluslar Ligi'nde Macaristan 'a 1-0 mağlup olan A Milli Takım'da Mert Hakan Yandaş, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Mert Hakan Yandaş'ın açıklamaları;

Uzun süre sahalarda değildik. Halkımız milli takımı özlemişti. Bu kötü günlerde halkımızı mutlu etmek isterdik. Macar Ligi erken başladı. Biz hazır değildik ama bu bahane değil tabii ki.

BU BAHANE DEĞİL

Sivas'a geldiğim için çok mutluyum, özlemiştim. Yeni bir başlangıç oldu. Milli Takım'da ilk maçımdı. Hocama da teşekkür ederim. Alışma sürecim. İlk maçım, ilk heyecan. Çok daha iyi olabilirdi. Bundan sonra çok daha iyi olacağının sözünü veriyorum

EMRE KILINÇ: 'EVİMİZ GİBİYDİ'