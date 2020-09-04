Mert Hakan Yandaş: Halkımızı mutlu etmek isterdik

A Milli Takım'ın orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Macaristan'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından konuştu.

04 Eylül 2020 Cuma - 0:30
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Uluslar Ligi'nde Macaristan'a 1-0 mağlup olan A Milli Takım'da Mert Hakan Yandaş, maç sonunda açıklamalar yaptı.
 
İşte Mert Hakan Yandaş'ın açıklamaları;
 
Uzun süre sahalarda değildik. Halkımız milli takımı özlemişti. Bu kötü günlerde halkımızı mutlu etmek isterdik. Macar Ligi erken başladı. Biz hazır değildik ama bu bahane değil tabii ki.
 
BU BAHANE DEĞİL
 
Sivas'a geldiğim için çok mutluyum, özlemiştim. Yeni bir başlangıç oldu. Milli Takım'da ilk maçımdı. Hocama da teşekkür ederim. Alışma sürecim. İlk maçım, ilk heyecan. Çok daha iyi olabilirdi. Bundan sonra çok daha iyi olacağının sözünü veriyorum
 
EMRE KILINÇ: 'EVİMİZ GİBİYDİ'
 
Emre Kılınç ise "Sivas, Mert Hakan ile ikimizin eviydi. Galip gelmek isterdik. Çok istiyorduk kazanmayı. Rakibimiz, bugün bizden daha fazla istedi. Onlar bizden daha hazırdı. Yeni arkadaşlar vardı, daha farklı bir takımla çıktık. Yeterli olmadı. Maç ortadaydı. Onların da çok net pozisyonu yoktu. Bugünü unutmalı ve Sırbistan'a motive olmalıyız. Orada kazanmak için elimizden geleni yapmalıyız." şeklinde konuştu.

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