Mert Hakan Yandaş'ın avukatından suç duyurusu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş'ın avukatı Elif Sağdıç, Galatasaray A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Sağdıç, müvekkilinin özel yazışmalarının haberleşmenin gizliliği ihlal edilerek sosyal medyada kullanılması üzerine bir açıklama yaptı.

12 Ağustos 2020 Çarşamba - 13:48
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Sivasspor'la sezon sonunda sözleşmesi biten ve Fenerbahçe ile 4 yıllık kontrata imza atan Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı bir yöneticiyle WhatsApp konuşmaları olduğu sosyal medyada iddia edilmişti. 25 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yendiği maç sonrası attığı mesajlar bir anda gündem konusu olmuştu. 
 
Yazışmaya göre Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı yönetici Şükrü Hanedar olduğu iddia edilen kişiye Fenerbahçe galibiyeti sonrasında 'büyü bozuldu' şeklinde mesaj atıyor.
 
Bu gelişme üzerine Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş'ın avukatı Elif Sağdıç, Galatasaray A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
 

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