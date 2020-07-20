Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'de forma numarası belli oldu

Son dakika haberi. Sivas’ın başarılı çalıştırıcısı Rıza Çalımbay, Mert Hakan'ın önümüzdeki sezon Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıklamıştı. Mert Hakan Yandaş'ın Sarı-Lacivertli takımda giyeceği forma numarası da belli oldu.

20 Temmuz 2020 Pazartesi - 8:38
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Sivasspor teknik direktörü “Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı. Mert Hakan, gelecek sezon Sivasspor’da olmayacak. O iş bitti” diye konuştu. Çalımbay Mert Hakan'ın yeni takımını açıklamasının ardından Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'de giyeceği forma numarası da belli oldu.
 
Mehmet Ekici’nin formasını giyecek
Mert Hakan Yandaş, geçen hafta oynanan ve Sivasspor’un 2-1 kazandığı maçın ardından idolü Emre Belözoğlu’un formasını almıştı. Yıldız futbolcunun, Fenerbahçe’de jübile yapacak olan Emre’nin 5 numaralı formasını giyeceği öne sürülmüştü. Ancak bunun doğru olmadığı, Mert Hakan’ın Sivasspor’da olduğu gibi Sarı- Lacivertliler’de de 8 numarayı sırtında taşıyacağı öğrenildi. Fenerbahçe’de şu anda bu formayı Mehmet Ekici giyiyor. Bu gelişme, sözleşmesi bitecek olan Ekici ile yolların ayrılacağı şeklinde yorumlandı. (Fanatik)

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Etiketler: Sivas Mert Hakan Yandaş forma
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