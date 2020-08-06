Mert Hakan Yandaş resmen Fenerbahçe'de!

06 Ağustos 2020 Perşembe - 14:58
| Son Güncelleme : 06 08 2020 - 16:35
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş transferini Galatasaray
'a göndermeli şekilde açıkladı. Yayınlanan video
da 'Fenerbahçe bir oyuncuya talip olursa o oyuncu mutlaka çubuklu formayı giyecektir' ifadeleri yer aldı. Mert Hakan Yandaş da videoda 'Sevgi limit tanımaz' dedi.
FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
Kulübümüz, Sivasspor
ile sözleşmesi sona eren 1994 doğumlu futbolcu Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaşmıştır.Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan’a büyük ailemize hoş geldin diyor; kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz.
Fenerbahçe'den taraftarlarına "12 numaralı" teşekkür
Fenerbahçe Kulübü, taraftarlarına teşekkür etmek amacıyla kadrosuna dahil ettiği Mert Hakan Yandaş'ın fotoğraflarını 12 numaralı formayla servis etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun 2020-2021 sezonu için belirlediği takım harcama limitlerinden dolayı kulübe destek veren taraftarlara teşekkür amacıyla, yeni transfer Mert Hakan Yandaş'ın 12 numaralı formayla poz verdiği belirtildi.Mert Hakan Yandaş'ın forma numarasının daha sonra açıklanacağı aktarıldı.
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş transferi ile yeni sezon formasını da tanıttı. Formanın kolundaki Tüpraş logosu dikkat çekti. Formanın kolunda Tüpraş logosu yer aldı. Bu görüntü, Koç Grubu bünyesindeki dev şirketin bu sezon Fenerbahçe'nin kol sponsoru olduğunun da işareti oldu.