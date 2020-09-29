Mert Yılmaz Antalyaspor'da

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelen Mert Yılmaz ile anlaşma sağladı. Akdeniz ekibi sosyal medya hesabından resmi açıklamayı yaptı.

29 Eylül 2020 Salı - 15:48 | Son Güncelleme : 29 09 2020 - 16:01
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Nazım Sangare'yi Fenerbahçe'ye satan Antalyaspor, milli futbolcunun yerini genç bir isimle kapattı. Kırmızı-Beyazlılar, Bayern Münih'in genç futbolcusu Mert Yılmaz'ı renklerine bağladı.
 
5 yıllık sözleşme
Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunan genç futbolcu, bugün sağlık kontrolünden geçirildi ve 5 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.
 
İşte Antalyaspor'dan yapılan açıklama:
"Kulübümüz, 1999 doğumlu sağ bek Mert Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz."
 
 

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Etiketler: Mert Yılmaz Antalyaspor Fenerbahçe
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