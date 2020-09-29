Mert Yılmaz Antalyaspor'da

29 Eylül 2020 Salı - 15:48
| Son Güncelleme : 29 09 2020 - 16:01
Nazım Sangare'yi Fenerbahçe'ye satan Antalyaspor
, milli futbolcunun yerini genç bir isimle kapattı. Kırmızı-Beyazlılar, Bayern Münih'in genç futbolcusu Mert Yılmaz'ı renklerine bağladı.
5 yıllık sözleşme
Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunan genç futbolcu, bugün sağlık
kontrolünden geçirildi ve 5 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.
İşte Antalyaspor'dan yapılan açıklama:
"Kulübümüz, 1999 doğumlu sağ bek Mert Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz."