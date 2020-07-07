Mesaj gibi fotoğraf!

07 Temmuz 2020 Salı - 7:43
Beşiktaş Kulübü’nün 1 numarası, takımını deplasmanda da yalnız bırakmayıp maç öncesinde Siyah-Beyazlılar’ın konakladığı otele gelip takımına başarılar diledi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın, otelden ayrılmadan önce samimi görüntüler sergilerken ikilinin arasında bir soğukluk olmadığı gözlendi.
Süper Lig’de 30. haftanın kapanış maçında dün akşam Kayserispor
’la karşı karşıya gelen Siyah-Beyazlılar’da Başkan Ahmet Nur Çebi, geleneği değiştirmedi. Beşiktaş
Kulübü’nün 1 numarası, takımını deplasmanda da yalnız bırakmayıp maç öncesinde Siyah-Beyazlılar’ın konakladığı otele gelip takımına başarılar diledi. Denizlispor
deplasmanında 5- 1’lik galibiyetle sona eren mücadelenin ardından ortaya konan futbol sebebiyle eleştirel sözler sarf eden Başkan’la teknik direktör Sergen Yalçın’ın arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edilmişti. İkili, dün verdiği pozlarla bu tarz haberleri boşa çıkarmasını bildi.
Yeni sözleşme yakışır’
Başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın, otelden ayrılmadan önce samimi görüntüler sergilerken ikilinin arasında bir soğukluk olmadığı gözlendi. Çebi, uğurlamanın ardından Kadir Has
Stadı’na gidip karşılaşmayı tribünde izledi. Konuyla ilgili olarak geçen hafta bir açıklama yapan Başkan Çebi, “Yeni sözleşme en çok Sergen Yalçın’a yakışır. Ben istikrardan yanayım, kendisine de güveniyorum. Kimse Sergen hocayla aramızda sorun var gibi göstermeye çalışmasın” ifadelerini kullanmıştı.