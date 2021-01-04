Messi'den sonra şimdi de Falcao için olay paylaşım

Rus kulüplerinden Rostov, Galatasaray'dan ayılacağı iddia edilen Falcao ile ilgili ilginç bir paylaşımda bulundu.

04 Ocak 2021 Pazartesi - 14:38
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Konya deplasmanına tam 7 eksikle gidiyor Fatih Terim'in son maçı! Bitiyor 'TFF yöneticilerinden şahsım adına özür dilerim' Galatasaray'dan flaş Falcao açıklaması Galatasaray Gomis'ten sonra dikiş tutturamadı

Kısa bir süre önce Rusya Ligi takımlarından Spartak Moskova, 6 ay sonra sözleşmesi bitecek Lionel Messi'yi bedava almak için girişimde bulunulduğunu ancak olumsuz yanıt alındığını belirten esprili bir paylaşım yapmıştı. Spartak Moskova'nın bu paylaşımın ardından bir başka kulübü Rostov da paylaşım yaptı.
 
Rostov Kulübü, Radamel Falcao'ya instagram'dan mesaj attığını ancak olumsuz bir yanıt aldığına yönelik paylaşımda bulundu. Bu paylaşım kısa sürede çok konuşuldu. Galatasaraylı taraftarlar da beklentileri karşılayamayan ve sakatlık nedeniyle oynayamayan Falcao'nun bir an evvel ayrılmasına yönelik isteklerini dile getirdiler.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: falcao rostov galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da inanılmaz transfer trafiği! Bakasetas ve Salih Uçan'a karşı Emre Akbaba... Galatasaray'da inanılmaz transfer trafiği! Bakasetas ve Salih Uçan'a karşı Emre Akbaba...
Galatasaray'da sıcak gelişme! Kadro dışı kaldı Başakşehir devreye girdi! Bu gece 00:00'da...Galatasaray'da sıcak gelişme! Kadro dışı kaldı Başakşehir devreye girdi! Bu gece 00:00'da... Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic son paylaşımıyla ortalığı yaktı geçti!Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic son paylaşımıyla ortalığı yaktı geçti! Kayserispor - Beşiktaş maçından sonra bomba ifadeler! 'Sen nasıl profesyonelsin, izle anlarsın'Kayserispor - Beşiktaş maçından sonra bomba ifadeler! 'Sen nasıl profesyonelsin, izle anlarsın'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.