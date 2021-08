Messi gözyaşları içinde veda etti yeni adresini...

Barcelona'yla olan sözleşmesi sona erdikten sonra İspanyol kulübünden ayrılan Lionel Messi, kararın ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Arjantinli futbolcu, açıklamalarına başlamadan önce gözyaşlarına hakim olamadı ve bir süre konuşmakta güçlük çekti.

İşte Messi'nin açıklamaları;





Gerçekten konuşabilecek durumda değilim. Çok düşündüm, ne diyebileceğimi bilmiyorum. Yaşananlardan hiçbir şey anlamadım. Tüm hayatımı burada geçirdim. Çok zor... Barcelona 'dan ayrılmaya hiç hazır değildim.

Evimde, Barcelona'da çok şey yaşadım. Birçok güzel hatıram var. Ayrıca kötü hatıralar da var. Hepsi benim bugün olduğum kişi olmamı sağladı. Asla elveda demeyeceğim. Çünkü, bunu hiç düşünmedim. Hiç böyle olacağını hayal etmemiştim.

"CAMP NOU'DA VEDA ETMEK İSTERDİM"





Burası benim evim, bizim evimiz. Barcelona'da kalmak istiyordum ama bugün her şeye veda etmek zorundayım. 1.5 yıldan fazla süredir taraftarları göremeden ayrılıyorum. Eğer bir ayrılık hayal etseydim, tamamen dolu bir Camp Nou'da veda etmek isterdim. Düzgün bir şekilde veda etmiş olurdum. Bu şekilde olması gerekiyormuş ama... Beni seven ve destekleyen herkese minnettarım.

.

Son birkaç gündür ne diyeceğimi çok düşündüm. Ama gerçek şu ki, hiçbir şey söyleyemem. Bu kulüpte geçen bunca yıldan sonra çok zor.

"BURADA KALMAYI HER ŞEYDEN ÇOK İSTİYORDUK"

Geçen yaz ayrılmak istemiştim ama bu yıl her şey farklıydı. Ailem de ben de kalacağımızı düşünüyorduk. Bunu her şeyden çok istiyorduk. Umarım bir gün geri dönebilirim ve bu kulübün bir parçası olabilirim. Barcelona'nın tekrar en iyisi olmasına yardımcı olabilirim.

Konuşurum diye düşündüğüm hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Üzgünüm. Çok üzgünüm. Kelimeler aklıma gelmiyor...

BARCELONA'DA KALMAMA LA LIGA İZİN VERMEDİ

Barcelona'da birçok iyi hatıram var. Ancak, ilk kez sahaya çıkmak bir rüyaydı. O anı hiç unutmayacağım. Ardından her şey harika oldu ama her şeyin başladığı o ilk anı hiç unutmayacağım. Bu kulüpten ayrılmak hayatımı tamamen değiştirecek. Barcelona'da devam edemedim. Ben, kulüp, Laporta; elimizden gelen her şeyi yaptık ancak La Liga izin vermedi.

13 yaşımdan beri Barcelona'dayım. 21 yıl sonra eşim ve üç küçük çocuğumla buradan ayrılıyorum. Geri dönmeyeceğimize dair kesin konuşamam çünkü burası benim evim.

"EN ZOR HATIRAM..."

Barcelona'da birçok zor an yaşadım ama en zoru geçen gün takımla birlikte antrenmana çıkamamış olmak. Bu en zoruydu. Şimdi yeni bir hikaye başlayacak ama... Evet, en zor hatıram bu olacak. Başkan Laporta'nın dediği gibi; Barcelona herkesten büyüktür. İnsanlar, bensiz Barcelona'ya da alışacak, tıpkı diğer her şeye alıştıkları gibi...

"PSG İHTİMALLER ARASINDA"

Paris Saint Germain ihtimaller içinde yer alıyor. Ayrılacağım belli olduktan sonra çok temasa geçen oldu. Henüz belli olan bir anlaşma yok. Barcelona'nın açıklamasından sonra çok sayıda telefon aldım.

Taraftarla düzgün bir şekilde vedalaşabilmek için Camp Nou'ya dönmek isterim ama dürüst olmak gerekirse eskisi gibi olmaz. Ancak, Barcelona taraftarı için her şeyi yapmaya hazırım.

"BARCELONA'YA RAKİP OLURSAM..."





Barcelona'dan ayrılmam gerektiği haberini öğrenmem beni çok zorladı. Hala tüm bu duyguların üstesinden gelmeye çalışıyorum. Ancak önemli olan futbol oynamaya devam etmem. Her şeyden çok futbolu seviyorum.

Barcelonalılar beni tanıyor. Rekabet etmeyi sevdiğimi biliyorlar. Barcelona'ya karşı rakip olduğumda kazanmak için her şeyimi veririm. Yapamayacak durumda olana kadar futbol oynamaya ve rekabet etmeye devam edeceğim. Barcelona'yla bir Şampiyonlar Ligi daha kazanmayı çok isterdim.

"KULÜP BORÇ İÇİNDE"

Kulüp büyük bir borç içinde. Benimle devam edemezler. Bu mümkün değil. Benim de kendi kariyerim hakkında düşünmem gerekiyor. Gazeteler %30 yazıyor ama aslında sözleşmemde %50'lik bir fedakarlık yapmayı teklif ettim. Benden daha fazlasını istemediler. Barcelona'da kalmak için yapabileceğim her şeyi yaptım.

PSG'Lİ OYUNCULARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMESİ...

PSG oyuncuları ile olan fotoğraf tamamen tesadüftü. Arkadaşlarımla oradaydım ve fotoğraf çekmeye karar verdik. Bana 'Paris'e gel!' dediler ama şakaydı, sadece tatildeydik.

"BİR ŞAMPİYONLAR LİGİ DAHA KAZANABİLİRİM"

Bir kez daha Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı deneyeceğim. Sanırım bir tane daha kazanabilirim.

TARAFTARLAR TESİSLERE AKIN ETTİ





34 yaşındaki tecrübeli futbolcunun basın toplantısı öncesi Barcelonalı taraftarlar tesislere akın etti.

Taraftarlar, Lionel Messi lehine tezahüratlarda bulundular.

LAPORTA'DAN MESSI AÇIKLAMASI

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, Arjantinli yıldızın ayrılığının ardından basın toplantısı düzenlemiş ve Messi'nin ekonomik nedenler yüzünden takımdan ayrıldığını söylemişti.