Messi, Griezmann gitti Cavani geliyor

Yüksek maaşı sorun



Barcelona, Cavani hamlesini yapmak istese de içinde bulunulan ekonomik durumlarda Uruguaylı yıldızın maaşını karşılaşmanın kolay olmayacağı ifade edilmekte. Yıllık yaklaşık 15 milyon Euro kazanan Cavani'nin transferi durumunda maaşının bir kısmının Manchester United tarafından karşılanması da ihtimaller dahilinde.