Messi, Griezmann gitti Cavani geliyor

Messi ve Griezmann gibi süper yıldızlarını kaybeden Barcelona Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor.

28 Eylül 2021 Salı - 14:45
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Sezona istediği gibi başlayamayan Barcelona, kadrosuna bir golcü takviyesi yapmayı planlıyor. Hücum hattından Lionel Messi ve Antoine Griezmann'ı kaybeden Barcelona'nın Edinson Cavani'yi istediği aktarılmakta. 
 
Daily Mail'in haberine göre Cristiano Ronaldo'nun gelişinden bu yana forma şansı bulamayan Edinson Cavani, takımdan ayrılmak istiyor. Barcelona da ara transfer döneminde Edinson Cavani'yi kadrosuna katmanın peşinde.
 
Yüksek maaşı sorun
 
Barcelona, Cavani hamlesini yapmak istese de içinde bulunulan ekonomik durumlarda Uruguaylı yıldızın maaşını karşılaşmanın kolay olmayacağı ifade edilmekte. Yıllık yaklaşık 15 milyon Euro kazanan Cavani'nin transferi durumunda maaşının bir kısmının Manchester United tarafından karşılanması da ihtimaller dahilinde.

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Etiketler: cavani barcelona
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