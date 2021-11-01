Messi'nin Barcelona açıklaması bomba etkisi yarattı

Barcelona'dan ayrılarak PSG2nin yolunu tutan Arjantinli futbolcu Lionel Messi açıklamalarda bulundu.

'BUNU HAK ETMEDİM'



"Barcelona'da kimse bedava oynamamı istemedi. Kulübe yardımcı olmak için maaşımda yüzde 50'nin üzerinde bir indirimi kabul ettim. Fakat Laporta'nın sözleri beni incitti. Bunu hak etmedim."

"BARCELONA'DA SPORTİF DİREKTÖR OLMAYI İSTERİM"