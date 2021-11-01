Messi'nin Barcelona açıklaması bomba etkisi yarattı

Barcelona'dan ayrılarak PSG'e transfer olan Lionel Messi Katalan devine geri dönüş sinyalleri verdi...

01 Kasım 2021 Pazartesi - 12:58
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Barcelona'dan ayrılarak PSG2nin yolunu tutan Arjantinli futbolcu Lionel Messi açıklamalarda bulundu.
 
'BUNU HAK ETMEDİM'
 
"Barcelona'da kimse bedava oynamamı istemedi. Kulübe yardımcı olmak için maaşımda yüzde 50'nin üzerinde bir indirimi kabul ettim. Fakat Laporta'nın sözleri beni incitti. Bunu hak etmedim."
 
"BARCELONA'DA SPORTİF DİREKTÖR OLMAYI İSTERİM"
 
Barcelona'ya geri dönmeyi ister misin sorusuna yıldız isim "Evet. Barcelona'da sportif direktör olmayı çok isterim. İmkan olursa elimden gelen katkıyı vereceğim." cevabını verdi.

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Etiketler: messi barcelona
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