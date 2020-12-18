Messi ve Ronaldo'nun oyları ortaya çıktı!

FIFA tarafından belirlenen yılın en iyi oyuncusu ödülünün ardından ülkeler adına Milli Takım teknik direktörü ve kaptanlarının kimlere oy verdiği de belli oldu. Portekiz kaptanı Cristiano Ronaldo, üç tercih hakkını Robert Lewandowski, Lionel Messi ve Kylian Mbappe'den yana kullandı. Messi'ye oy vermesi dikkat çeken Ronaldo ise Messi'den oy alamadı.

18 Aralık 2020 Cuma - 9:34
İLGİLİ HABERLER
Büyük fiyasko! Tek golü 1,5 milyon euro oldu İşte Talisca için teklif edilen rakam Fenerbahçe'de Gaziantep maçı öncesi kaleci sıkınıtısı Trabzonspor dediler başka bir Süper Lig devi çıktı Bu hafta forma Nazım Sangare'nin

FIFA tarafından belirlenen yılın en iyi oyuncusu ödülünü Robert Lewandowski kazandı. Oyların büyük çoğunluğu alan yıldız golcü ödülünü kazanırken son yıllarda bu ödülü domine eden Ronaldo ve Messi yine gündeme geldi.
 
Ülkeler adına Milli Takım teknik direktörü ve kaptanlarının oy verdiği organizasyonda, Portekiz kaptanı Cristiano Ronaldo, üç tercih hakkını Robert Lewandowski, Lionel Messi ve Kylian Mbappe'den yana kullandı. Messi'ye oy vermesi dikkat çeken Ronaldo ise aynı şekilde Messi'den oy alamadı. Arjantin'in yıldızı eski takım arkadaşı Neymar'ı ilk sıraya koyarken Mbappe'yi ikinci, Lewandowski'yi de üçüncü olarak gösterdi.
 
Lionel Messi'nin oyları
 
Neymar
 
Mbappe
 
Lewandowski
 
Cristiano Ronaldo'nun oyları
 
Lewandowski
 
Messi
 
Mbappe
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: messi ronaldo
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Lewa açıklanırken Ronaldo'nun o görüntüsü geceye damga vurdu! Messi ise... Lewa açıklanırken Ronaldo'nun o görüntüsü geceye damga vurdu! Messi ise...
Florya'da tedirginlik! 'Biraz vicdan...'Florya'da tedirginlik! 'Biraz vicdan...' Galatasaray bombayı patlattı! Herkes Onyekuru dedi ama...Galatasaray bombayı patlattı! Herkes Onyekuru dedi ama... Yusuf Yazıcı depremi! 4 yıldızla beraber satış listesine koydularYusuf Yazıcı depremi! 4 yıldızla beraber satış listesine koydular
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.