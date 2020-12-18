Messi ve Ronaldo'nun oyları ortaya çıktı!

18 Aralık 2020 Cuma - 9:34
FIFA tarafından belirlenen yılın en iyi oyuncusu ödülünü Robert Lewandowski kazandı. Oyların büyük çoğunluğu alan yıldız golcü ödülünü kazanırken son yıllarda bu ödülü domine eden Ronaldo
ve Messi yine gündeme geldi.
Ülkeler adına Milli Takım teknik direktörü ve kaptanlarının oy verdiği organizasyonda, Portekiz
kaptanı Cristiano Ronaldo, üç tercih hakkını Robert Lewandowski, Lionel Messi ve Kylian Mbappe'den yana kullandı. Messi'ye oy vermesi dikkat çeken Ronaldo ise aynı şekilde Messi'den oy alamadı. Arjantin
'in yıldızı eski takım arkadaşı Neymar'ı ilk sıraya koyarken Mbappe'yi ikinci, Lewandowski'yi de üçüncü olarak gösterdi.
Lionel Messi'nin oyları
Neymar
Mbappe
Lewandowski
Cristiano Ronaldo'nun oyları
Lewandowski
Messi
Mbappe