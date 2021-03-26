Mesut Özil 12 Nisan'da sahada olacak

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil 12 Nisan'da sahalarda olabilecek.

26 Mart 2021 Cuma - 9:37
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Tecrübeli orta saha oyuncusu, Sarı-Lacivertliler'in 4 Mart'ta oynadığı Antalyaspor maçında ayak bileğinden sakatlanmıştı. Sedyeyle sahayı terk eden Mesut'un durumunun ciddi olmasından endişe edilmişti.
 
Yapılan kontrollerde dünyaca ünlü yıldızın bilek bağlarında kısmi yırtık ve kemiğinde ödem oluştuğu tespit edilmişti. Mesut Özil'in tedavisi planlandığı gibi devam etti ve sakatlığını büyük ölçüde atlattı. Tecrübeli orta saha oyuncusunun pazartesi gününden itibaren bireysel antrenmanlara başlayacağı öğrenildi. Yıldız futbolcunun Denizlispor ve Yeni Malatya maçlarında oynaması beklenmiyor. Mesut Özil'in hedefi, 12 Nisan'daki Gaziantep mücadelesinde sahadaki yerini almak.

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Etiketler: mesut özil fenerbahçe
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