Mesut Özil 12 Nisan'da sahada olacak

26 Mart 2021 Cuma - 9:37
Tecrübeli orta saha oyuncusu, Sarı-Lacivertliler'in 4 Mart'ta oynadığı Antalyaspor
maçında ayak bileğinden sakatlanmıştı. Sedyeyle sahayı terk eden Mesut'un durumunun ciddi olmasından endişe edilmişti.
Yapılan kontrollerde dünyaca ünlü yıldızın bilek bağlarında kısmi yırtık ve kemiğinde ödem oluştuğu tespit edilmişti. Mesut Özil'in tedavisi planlandığı gibi devam etti ve sakatlığını büyük ölçüde atlattı. Tecrübeli orta saha oyuncusunun pazartesi gününden itibaren bireysel antrenmanlara başlayacağı öğrenildi. Yıldız futbolcunun Denizlispor
ve Yeni Malatya
maçlarında oynaması beklenmiyor. Mesut Özil'in hedefi, 12 Nisan'daki Gaziantep
mücadelesinde sahadaki yerini almak.