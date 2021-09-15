Mesut Özil aldığı teklifi açıkladı

15 Eylül 2021 Çarşamba - 15:32
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, UEFA Avrupa
Ligi'nde Eintracht Frankfurt
ile oynayacakları maç öncesi Alman basınına açıklamalarda bulundu.
Eski teknik direktöri Löw ile buluşamayacağını belirten ve kendisini Türkiye'ye davet eden Özil, "Koronavirüs salgını nedeniyle Frankfurt'ta buluşamayacağız. Ancak Löw, İstanbul
'u iyi biliyor, onu Fenerbahçe'nin bir iç saha maçına bekliyorum, daha önce de davet ettim. Koronavirüs nedeniyle ailemle de buluşamayacağım ama statta olacaklar." dedi.
Fenerbahçe'ye gelmek için ABD
'den gelen teklifi reddettiğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Fenerbahçe her zaman benim favori
kulübümdü. Yıl başında ABD'den de teklif aldım, başka teklifler de oldu ancak Fenerbahçe denkleme girdikten sonra gerisi önemli değildi." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt, 16 Eylül Perşembe günü 22:00'da karşılaşacak. (Sporx)