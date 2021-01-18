Mesut Özil bereketi! Yüzde 7 artış

Borsada işlem gören Fenerbahçe hisseleri yüzde 7 artışla güne başladı

18 Ocak 2021 Pazartesi - 10:56
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Mesut Özil’in dün gece İstanbul’a inmesi ve resmi olarak transfer görüşmeleri yapacak olmasıyla borsada işlem gören Fenerbahçe hisseleri haftaya artışla başladı.  
 
Dünyaca ünlü Türk asıllı futbolcu Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transferi gündemdeki yerini koruyor.  Transfer hem spor hem de ekonomi çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Mesut Özil’in transfer haberleriyle artışa geçen borsada işlem göre Fenerbahçe hisseleri haftayı yüzde 2,70 artışla 41,90 puandan kapatmıştı.
 
Mesut Özil Fenerbahçe’ye borsada kazandırmaya başladı. Ünlü futbolcunun dün gece itibarıyla İstanbul’a ayak basmasını ardından Fenerbahçe hisseleri de haftaya yüzde 7 artışla 45,10 puandan başladı.

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Etiketler: mesut özil fenerbahçe
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