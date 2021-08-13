Mesut Özil: Bu kulüpte oynamanın ne demek olduğunu

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil L’Equipe’e "bu kulüpte oynamanın ne demek olduğunu her geçen gün daha fazla anlıyorum” dedi.

13 Ağustos 2021 Cuma - 11:36
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Mesut Özil, L’Equipe’e röportaj verdi. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe ’de oynamanın baskı yarattığını belirterek, “Ancak ben bunu bir motivasyon kaynağı olarak görüyorum. Bu kadar özel bir ilgi ve sevgi gösterilince, karşılığında en iyisini vermek için kendinizi borçlu hissediyorsunuz. Bu sevgiyi görmek, bir futbolcunun başına gelebilecek en güzel şey” diye konuştu.
 
Mesut, hiçbir zaman Türkiye ile bağlarını koparmadığını dile getirerek, “Bazı akrabalarım burada yaşadığı için neredeyse her yaz ziyarete gelirdik. Evde Türkçe konuşarak, televizyonda Fenerbahçe’nin maçlarını izleyerek büyüdüm. Burada insanları futbola bağlayan tutkuyu en ön sıradan hissedebilmek benim için çok anlamlı” dedi.
 
Tecrübeli oyuncu, “Bir gün bu formayı giyebilmek benim için gerçek bir rüyaydı. İmza atalı 7 ay oldu ve bu kulüpte oynamanın ne demek olduğunu her geçen gün daha fazla anlıyorum” ifadelerini kullandı.

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Etiketler: mesut özil fenerbahçe
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