Mesut Özil bunu da gördü!

Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almayacak.

08 Ekim 2020 Perşembe - 13:57
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Geçtiğimiz sezonun Mart ayından beri forma giymeyen ve Arsenal kulüp tarihinin en yüksek maaşını alan oyuncularından biri olan Mesut Özil’e bir şok daha.
 
4.haftası geride kalan Premier Lig’de Mikel Arteta tarafından görev verilmeyen yıldız futbolcunun UEFA Avrupa Ligi kadrosundan çıkarıldığı bilgisi gelirken, genç teknik adamın Mesut’un yanı sıra Sokratis ve Saliba’yı da kafileye dahil etmediği kaydedildi.
 
UEFA Avrupa Ligi’nde B Grubu’nda mücadele edecek olan Arsenal, Dundalk – Molde ve Rapid Wien ile eşleşmişti.
 
Kaleciler: Bernd Leno, Runar Runarsson, Matt Macey, James Hillson, Dejan Iliev
 
Savunmacılar: Hector Bellerin, Gabriel, Rob Holding, Cedric Soares, Shkodran Mustafi, Calum Chambers, Pablo Mari, David Luiz, Sead Kolasinac, Kieran Tierney
 
Orta saha: Dani Ceballos, Willian, Ainsley Maitland-Niles, Thomas Partey, Mohamed Elneny, Granit Xhaka
 
Forvetler: Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang, Nicolas Pepe Reiss Nelson, Bukayo Saka, Joe Willock ve Emile Smith Rowe, yerli oyuncular olarak yer alıyor.
 

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Etiketler: mesut özil arsenal
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