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Mesut Özil'den Fenerbahçe paylaşımı! İstanbul'a geliyor

Mesut Özil'den Fenerbahçe paylaşımı! İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Mesut Özil transferini bitirdi. Özil, sarı-lacivertli takım ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Öte yandan Fenerbahçe'nin heyecanlandıran paylaşımına Mesut Özil'den cevap geldi. Yıldız ismin yarın akşam ya da Pazartesi İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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Mesut Özil, Arsenal ile de anlaştı ve Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu kadrosuna katmak için İstanbul’a çağırdı. Özil sarı lacivertli takımla 3.5 yıllık sözleşme imzalamak için yarın akşam ya da Pazartesi İstanbul'a gelecek.
 
GELİŞ GÜNÜ YARIN BELLİ OLACAK
 
32 yaşındaki futbolcu ile anlaşan ve oyuncunun kulübü Arsenal ile fesih görüşmelerini bekleyen Fenerbahçe, oyuncunun kulübüyle bugün anlaşma sağlaması sonucu 32 yaşındaki yıldız futbolcuyu İstanbul'a davet etti.
 
ÖZEL UÇAKLA GELECEK
 
Özil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel uçağıyla yarın akşam veya Pazartesi günü İstanbul'a gelecek. Uçuş planlamasının yarın tamamlanması bekleniyor. Öte yandan görkemli bir imza töreni için hazırlık yapan sarı lacivertliler hafta içi Mesut Özil'i 3.5 yıllık süreyle kadrosuna katacak. Mesut’un İstanbul'da Çamlıca'da aldığı villanın tadilatı tüm hızıyla sürerken oyuncu ailesiyle bir kaç ay başka bir yerde kalacak.
 
F.BAHÇE'DEN PAYLAŞIM
 
Sarı-lacivertli kulüp gelişmeler üzerine 'Gel gündüzle gece olalım' paylaşımında bulundu. Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen ise, "Ben daha da bir şey demiyorum" paylaşımında bulundu.
 
Mesut Özil'in bu paylaşıma sar-lacivert kalp ve kum saati emojisiyle yanıt verdi.
 
 

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