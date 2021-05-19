Mesut Özil'den flaş açıklama! 'Gelecek sezon...'

İngiliz temsilcisi Arsenal 'den alınan ve transferi tüm dünyada büyük yankı uyandıran Mesut Özil, gelecek dönem için şimdiden umutlu konuştu.

"CAMİADAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Fanatik Gazetesi'nden Yusuf Dursun haberinde, Süper Lig'de şampiyon olamadıkları için üzgün olduklarını dile getiren Mesut Özil, "Taraftarımız ve camianın büyük beklentileri vardı. Ben de bu takımın bir parçası olarak başarıya giden yolda takımıma elimden gelen desteği vermek istedim. Ancak sakatlıklar üst üste gelince, büyük bir kopukluk oldu. Elimize geçen şampiyonluk fırsatını ne yazık ki değerlendiremedik. Camiayı çok üzdük. Hepsinden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

"8 YIL HASRETİ İTİRECEĞİZ"