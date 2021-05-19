Mesut Özil'den flaş açıklama! 'Gelecek sezon...'

Fenerbahçe'den ayrılması gündeme gelen Mesut Özil, gelecek sezon sarı lacivertli kulüpte şampiyon olacağız dedi ve dedikodulara son noktayı koydu.

19 Mayıs 2021 Çarşamba - 8:48
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İngiliz temsilcisi Arsenal'den alınan ve transferi tüm dünyada büyük yankı uyandıran Mesut Özil, gelecek dönem için şimdiden umutlu konuştu.
 
"CAMİADAN ÖZÜR DİLİYORUZ"
 
Fanatik Gazetesi'nden Yusuf Dursun haberinde, Süper Lig'de şampiyon olamadıkları için üzgün olduklarını dile getiren Mesut Özil, "Taraftarımız ve camianın büyük beklentileri vardı. Ben de bu takımın bir parçası olarak başarıya giden yolda takımıma elimden gelen desteği vermek istedim. Ancak sakatlıklar üst üste gelince, büyük bir kopukluk oldu. Elimize geçen şampiyonluk fırsatını ne yazık ki değerlendiremedik. Camiayı çok üzdük. Hepsinden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
 
"8 YIL HASRETİ İTİRECEĞİZ"
 
Mesut Özil, "Gelecek sezon hatalarından ders almış bir takım olarak şampiyonluk mücadelesine başlayacağız. Bu büyük camianın 8 yıldır şampiyonluğa hasret kalan taraftarını mutlaka sevindireceğiz. Takım olarak başarmak için el ele vereceğiz. Bu yolda taraftarımız bizi asla yalnız bırakmasın" diye konuştu.

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Etiketler: mesut özil fenerbahçe
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