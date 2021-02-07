Mesut Özil'den flaş paylaşım

Dün akşam derbiden yaralı çıkan Fenerbahçe'de Mesut Özil sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

07 Şubat 2021 Pazar - 13:33
İLGİLİ HABERLER
Luiz Gustavo en az 2 hafta yok 36 dakika oynadı Mert Hakan'ı geride bıraktı Emre Belözoğlu bitirdi yönetim veto etti! Emre Belözoğlu bitirdi yönetim veto etti! Fenerbahçe istatistiği dikkat çekti!

Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide Fenerbahçe, Galatasaray'a 1-0 mağlup olmuştu. 63. dakikada oyuna giren Mesut Özil, Twitter hesabından açıklama yaptı.  
 
Ünlü yıldız şu ifadeleri kullandı: "Takımımla çıktığım ilk derbimin daha farklı sonuçlanmasını isterdim, dün akşamki sonuçtan dolayı çok üzgünüz. Fakat ben Fenerbahçe’ye takım arkadaşlarım ve taraftarımızla büyük zaferler ve kupalar kazanmaya geldim. Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak.  Bunun için daima elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: mesut özil fenerbahçe galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
İşte Fatih Terim'e küfür eden Fenerbahçe taraftarı! Olay yaratan hareketleri ortaya çıktı İşte Fatih Terim'e küfür eden Fenerbahçe taraftarı! Olay yaratan hareketleri ortaya çıktı
Derbiden sonra Fenerbahçe'de ayrılık! Samatta'nın hesabı kesildiDerbiden sonra Fenerbahçe'de ayrılık! Samatta'nın hesabı kesildi Fenerbahçe - Galatasaray maçından sonra deprem yaratacak ifadeler! '3'ünü toplayın bir Mostafa etmez'Fenerbahçe - Galatasaray maçından sonra deprem yaratacak ifadeler! '3'ünü toplayın bir Mostafa etmez' Galatasaray Mostafa Mohamed diye yıkılıyor! 'Yeni Mario Jardel'Galatasaray Mostafa Mohamed diye yıkılıyor! 'Yeni Mario Jardel'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.