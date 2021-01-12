Mesut Özil'den olay Galatasaray paylaşımı!

12 Ocak 2021 Salı - 21:56
Sarı lacivertli kulüple anlaşma sağladığı iddia edilen ve her fırsatta Fenerbahçe'de oynamak istediğini belirten Mesut Özil, Twitter
'dan yaptığı Galatasaray
paylaşımı ile sosyal medyayı salladı.
Real Madrid
forması giydiği dönemde Galatasaray'la oynanan Şampiyonlar Ligi
maçından fotoğraflar paylaşan Özil, "2013'te Galatasaray'a karşı bir Şampiyonlar Ligi akşamı." ifadelerini kullandı.
Özil'in bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarların beğenisini kazanırken sarı kırmızılı taraftarlardan tepki çekti.
Madrid'de oynanan karşılaşma Real Madrid
'in 3-0 üstünlüğü ile sona ermişti.