Ağabeyinin paylaşımı bomba etkisi yarattı!

Fenerbahçe’ye transferi için artık geri sayıma geçilen Mesut Özil paylaştığı fotoğrafla yine heyecanlandırdı. Eşi Amine Gülşen ile sosyal medyada bir fotoğraf koyan Özil, “Aşkımla Türk kahvesi keyfi” mesajını yazdı, Türk bayrağı simgesi bıraktı. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Mesut Özil için geri sayıma geçildi. Sarı-lacivertliler, Arsenal forması giyen dünyaca ünlü futbolcuyla 3.5 yıllık anlaşma sağlamıştı.

Fenerbahçe'nin transferle ilgili prosedürleri tamamlamaya başladığı öğrenilirken, yıldız futbolcunun abisinden sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.