Ağabeyinin paylaşımı bomba etkisi yarattı!

Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Mesut Özil'in 'kahve' paylaşımı dikkat çekti. Bu paylaşımın ardından yıldız futbolcunun ağabeyi Mutlu Özil'in 'Fenerbahçe logosu' paylaşımı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

10 Ocak 2021 Pazar - 10:22 | Son Güncelleme : 10 01 2021 - 11:43
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Fenerbahçe’ye transferi için artık geri sayıma geçilen Mesut Özil paylaştığı fotoğrafla yine heyecanlandırdı. Eşi Amine Gülşen ile sosyal medyada bir fotoğraf koyan Özil, “Aşkımla Türk kahvesi keyfi” mesajını yazdı, Türk bayrağı simgesi bıraktı. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Mesut Özil için geri sayıma geçildi. Sarı-lacivertliler, Arsenal forması giyen dünyaca ünlü futbolcuyla 3.5 yıllık anlaşma sağlamıştı.

Fenerbahçe'nin transferle ilgili prosedürleri tamamlamaya başladığı öğrenilirken, yıldız futbolcunun abisinden sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
 
Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil, sosyal medya hesabından göz kırpma emojisiyle birlikte Fenerbahçe logosu paylaşarak kardeşinin sarı-lacivertli takıma transferini duyurdu. İşte o paylaşım...


 

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Etiketler: mesut özil fenerbahçe
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