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Mesut Özil'e 3 takımdan teklif! Fenerbahçe...

Mesut Özil'e 3 takımdan teklif! Fenerbahçe...

Arsenal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mesut Özil için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil için temasta bulunan takımlar bir bir ortaya çıkıyor.
 
ESPN'in haberine göre; Fenerbahçe'nin de gündeminde bulunan yıldız oyuncu, MLS'te bir takıma katılmaya sıcak bakıyor.
 
7 MART'TAN BERİ OYNAMIYOR
 
Mikel Arteta ile arası iyi olmayan Türk asıllı Alman oyuncu, 7 Mart'tan beri Arsenal forması giymedi.
 
MLS takımları DC United, LA Galaxy ve David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami gibi takımlar 32 yaşındaki oyuncunun talipleri arasında yer alıyor.
 
Arsenal, Mesut Özil'in kontratının bitimini beklemeden Ocak ayında ayrılığına izin vermeye sıcak bakıyor.(Sporx)

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