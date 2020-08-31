Mesut Özil'e çılgın teklif!

Fenerbahçe'nin uzun süredir ilgilendiği Arsenal'in yıldızı Mesut Özil için Suudi Arabistan Ligi’nin dünyaca ünlü takımı Al Nassr cezbedici bir teklif yaptı.

31 Ağustos 2020 Pazartesi - 19:39
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Suudi Arabistan Ligi’nin dünyaca ünlü takımı Al Nassr’ın Türk asıllı Mesut Özil’e müthiş bir teklif yaptığı öğrenildi. Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli yıldızı renklerine bağlamak isteyen Arap yetkililer, yıllık 20 milyon doları da gözden çıkardı.
 
Mesut’un ekibiyle temasa geçen Al Nassr yöneticileri transferi bu yıl gerçekleştirememeleri durumunda yeni sezon için ön anlaşma yapma niyetinde.
 
Yetkililer Mesut’a “Seni Suudi Arabistan’ın yeni Prensi yapmak istiyoruz, bunun için de hiç bir fedakarlıktan kaçınmayacağız” sözünü verdiği konuşuluyor. Arsenal’de bir yıl daha kalacağını açıklayan Mesut’un nasıl bir karar vereceği merak konusu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un mutlaka Sarı-Lacivertli formayı giydirmek istediği yıldız oyuncuya bilindiği gibi MLS, Katar ve Çin’den çok cazip teklifler gelmeye devam ediyor.

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