Mesut Özil Fenerbahçe'de! İlk fotoğraf geldi...

Fenerbahçe, Mesut Özil için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Fenerbahçe yaptığı paylaşım ile Mesut Özil'in İstanbul'a gelmek için uçağa bindiğini duyurdu. İlk açıklamasını yapan Mesut Özil, "Gururla taşıyacağım Fenerbahçe formasını" ifadelerini kullandı.

17 Ocak 2021 Pazar - 22:20
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Fenerbahçe Kulübü, Arsenal'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. 
 
Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.
 
F.BAHÇE PAYLAŞTI
 
Mesut Özil, Fenerbahçe'ye imza atmak için yola çıktı. Sarı-lacivertli kulüp o anların fotoğrafını paylaştı. Açıklamada "Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil’i İstanbul'a getiriyor" ifadeleri kullanıldı.
 
 
MESUT KONUŞTU
 
NTV canlı yayınına bağlanan Mesut Özil, "Allaha şükürler olsun ki Fenerbahçe oldu. Çok mutluyum. Bir Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi Allah nasip etti. Gururla taşıyacağım Fenerbahçe formasını!" dedi.
 
"Bayadır maç oynamıyorum. Fizik olarak fitim. Bir sorun yok. Bu akşam ailemle İstanbul'a geleceğim. Uçuş saati tam belli değil. Akşam üstü orada olurum. Tam bilmiyorum, burası 3 saat önde galiba."
 
"Bu gece Fenerbahçe için İstanbul'dayım inşallah."
 
MESUT'TAN 67 PAYLAŞIMI
 
Fenerbahçe ile transferi konusunda prensipte anlaşan Mesut Özil, sosyal medya hesabından '67' numara paylaşımı yaptı.
 
Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından '67' paylaşımı yaptı. Özil, memleketi Zonguldak'ın plakası olan '67' numarayla adeta sarı-lacivertlilerde giyeceği forma numarası konusunda da mesaj verdi.
 
 
İBRAHİM KALIN'DAN MESUT ÖZİL'E 'HOŞ GELDİN'
 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da resmi Twitter hesabından Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'e hoş geldin mesajı paylaştı. Yıldız oyuncunun paylaşımını alıntılayan Kalın; 'Evine, yurduna hoş geldin sevgili Mesut Özil' yazdı.
 
İşte Kalın'ın o paylaşımı;
 

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