Mesut Özil gelir gelmez Perotti İstanbul'dan ayrıldı



Fenerbahçe'de Mesut Özil transferinin heyecanı yaşanırken sarı lacivertliler, ligde Ankaragücü engelini de kayıpsız aştı. Fenerbahçe'de dün gece ise bir veda yaşandı. Sezon başı Roma 'dan transfer edilen Diego Perotti, İstanbul 'dan ayrıldı. Ameliyat olacak Arjantinli yıldızın uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. Operasyon sonrası oyun cunun kontratının feshedilmesi bekleniyor.

PEROTTİ İLE AYRILIK KAPIDA! İSTANBUL'A ŞİMDİLİK VEDA ETTİ

Sezon başında uzun pazarlıklar sonrasında Roma'dan kadroya katılan Diego Perotti'nin ameliyat olmasına karar verildi. 10. haftadaki Beşiktaş maçında sakatlanan ve diz bağının kopmak üzere olduğu açıklanan oyuncu ile kontratın feshedilmesi bekleniyor. Dün gece İstanbul'dan ayrılan Diego Perotti'nin durumu ameliyattan sonra şekillenecek.

BELÖZOĞLU 3-8 AY DEMİŞTİ

Emre Belözoğlu, Perotti'nin ameliyat olması halinde 3-8 ay arasında sahalardan uzak kalabileceğini açıklamıştı. 32 yaşındaki Arjantinli oyuncu, bu sezon 4 maçta sahaya çıkarken, toplamda 3 kez fileleri sarsmıştı.

MESUT STATTAN TAKİP EDEMEDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi, dün akşam sarı lacivertli ekibin 3-1 kazandığı Ankaragücü maçını stattan takip edemedi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Londra ’da son 4 günü karantinada geçiren Mesut Özil, İngiltere ’de iki kez Kovid-19 testi yaptırdı ve ikisinin de sonucu negatif çıktı. Sağlık Bakanlığı’nın prosedürleri gereği toplam 10 gün karantinada kalması gereken Mesut Özil ve ailesi, İstanbul’da karantinaya devam edecek. Özil Ailesi, 6 gün daha izole bir şekilde sürecin sona ermesini bekleyecek. Yıldız oyuncunun karantina sürecini tamamladıktan sonra sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

ANKARAGÜCÜ MAÇINI İZLEDİ, PAYLAŞIM YAPTI

Henüz takım arkadaşlarıyla tanışamayan Mesut Özil, Ankaragücü maçı sonrası Twitter hesabından bir paylaşım daha yaptı. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe resmi hesabının '3 puan bizim' tweetini takipçileriyle paylaştı.

Tarihe geçti

F.Bahçe’nin son yıllardaki en büyük transfer hamlesi olan Mesut Özil, sosyal medya tarihine de geçti. Sarı lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından 16 Ocak’ta atılan ‘Gel gündüzle gece olalım’ şeklindeki mesaj, Türk spor tarihinin en çok etkileşim alan paylaşımı oldu. Söz konusu paylaşım 24 saat içinde 215 bin 600 defa retweet edilirken, 592 bin 100 kişi tarafından beğenildi ve 60 bin 200 yorum yapıldı. Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu, bu rakamların Türk spor tarihinde bir rekor olduğunu kendi sosyal medya hesabından açıkladı. Sipahioğlu, “Türk spor tarihinin en çok etkileşim alan paylaşımı artık resmen Fenerbahçe Spor Kulübü’ne ait. Büyük taraftar, çok büyük” ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo’yu bile solladı

"Gel gündüzle gece olalım’ şeklindeki mesaja yapılan beğeniler Cristiano Ronaldo’nun Real Madrid ’den Juventus ’a transfer olduğunun ilan edildiği tweet’i de geçti. İtalyan kulübünün 2018 yılında Ronaldo’nun transferini açıkladığı tweet 24 saatte 535 bin beğeni almıştı. Mesut Özilin gelişi, uçakların anbean nerede olduğunu gösteren Flightradar24 uygulamasına da rekor kırdırdı. Flightradar24’ün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre Mesut Özil’i Londra’dan İstanbul’a taşıyan KOC10 adlı uçağı tam 312 bin kişi takip etti. Bu rakam, akıllı cep telefonlarına yüklenebilen söz konusu uygulama tarihinde en çok takip edilen uçuş olarak kayıtlara geçti.

Yılbaşından bu yana yüzde 50 arttı

Fenerbahçe’nin Mesut Özil’in transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurmasının ardından Borsa İstanbul’da işlem gören Fenerbahçe hisseleri ciddi oranda yükseldi. Sarı lacivertli kulübün hisseleri dün, Eylül 2020’den bu yana en yüksek seviye olan 45,90 liraya ulaştı ve günü 44.82 liradan kapattı. Böylelikle hisselerin değeri, önceki kapanışa oranla yüzde 7 artmış oldu. Analistler, yılbaşından bu yana yüzde 50 değer kazanan Fenerbahçe hisselerinin performansında, Mesut Özil transferinin ve 61,9 milyon dolarlık döviz cinsinden borçların ortalama 7,43 lira üzerinden Türk Lirası’na çevrilmesinin büyük payı olduğunu ifade etti.

ARSENAL ONU iYi KULLANAMADI

Forbes dergisinde Graham ruthven’in kaleme aldığı yazıda ise “Mesut Özil, Arsenal tarihinin sadece finansal olarak değil, her yönden en önemli transferiydi. Özil, doğru taktikte kullanılsa takımda Rönesans dönemi etkisi yapabilirdi. Arsenal, modern zamanların en iyi oyun kurucularından birisini değerlendiremedi” görüşlerine yer verildi. “Mesut Özil, Fenerbahçe’ye transfer olacağı için çok mutlu” manşetiyle haberi okuyucularına duyuran Paris merkezli Eurosport ise şu değerlendirmeyi yaptı:

PREMIER LiG’iN EN iYiLERiNDEN

“Formda olduğu zamanlar Premier Lig ’in en iyi oyuncuları arasında yer alan Özil, son maçlardaki performansıyla bu durumdan kuşku duyulmasına yol açmıştı. Hızının yavaşlaması gerekçesiyle kadroya alınmayan Özil’in ayrılışı, taraftarı ikiye böldü. Bazıları, son derece yaratıcı bir orta saha oyuncusunun takımdan ayrılmasının hata olduğunu düşünürken, diğerleri ise Mikel Arteta’nın onun hakkındaki düşüncelerini doğru buluyor.”

BENZEMA’DAN MESUT’A: HAYDi KARDEŞiM

Real Madrid’de forma giyen Karim Benzema, eski takım arkadaşı Mesut Özil’in İstanbul’a gelen uçaktan paylaştığı fotoğrafa, “Haydi kardeşim” yorumunu yaptı. Arsenal’den Lacazette’in yanı sıra, Napolili Ospina ve Chelseali Rüdiger de Mesut’un F.Bahçe’ye transferine destek veren oyuncular arasında yer aldı.