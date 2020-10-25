Mesut Özil gerçeği ortaya çıktı! 'Çok pişmanlar, özür dilediler...'

Arsenal ile bağlarını koparmak üzere olan Mesut Özil gündemden düşmüyor. Yıldız futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, ESPN'e açıklamalar yaptı.

Almanya Futbol Federasyonu'nun yaptığı davranışlardan dolayı pişman olduğunu söyleyen Söğüt, üç hafta önce Mesut'a bir özür mektubu ulaştığını belirtti.