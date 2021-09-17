Mesut Özil gol attıktan sonra Sinan Gümüş'ün paylaşımı olay oldu

Dün akşam Mesut Özil'in attığı golden sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sinan Gümüş "#YaÖzilYa" yazdı.

17 Eylül 2021 Cuma - 11:34
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertlilerin öne geçtiği mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
 
Fenerbahçe'nin golü 11. dakikada Mesut Özil'den gelirken ev sahibi ekip 41. dakikada Lammers ile skoru dengeledi. Bu sonuçla birlikte iki takım da Avrupa Ligi gruplarına birer puanla başladı. Ayrıca sarı-lacivertlilerin bu sezonki yenilmezlik serisi de 7 maça çıktı.
 
SİNAN GÜMÜŞ'TEN PAYLAŞIM
 
Fenerbahçe'de transfer döneminde sarı lacivertli yönetimle yaşadığı problem sebebiyle kadro dışı kalan Sinan Gümüş, Mesut Özil'in Eintracht Frankfurt ağlarına gönderdiği golün ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
 
Sinan Gümüş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımına "#YaÖzilYa" yazdı. Söz konusu paylaşım kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.

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Etiketler: sinan gümüş mesut özil
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