Mesut Özil'i 62'de oyuna alınca... Vitor Pereira'ya tepki

SONRADAN GİYDİ

Haftada 3 maç oynayan futbolcuları dinlendirerek kullanmayı düşünen Portekizli teknik adam, 62. dakikada Fenerbahçe 1-0 gerideyken Mesut Özil’i oyuna soktu.

Maça ısınıp, Fenerbahçe’nin sahadaki futbolunu değiştirecek kadar zaman bulamayan yıldız futbolcu 90’da gelen 2. golle moral olarak adeta çöktü. Maç sonunda soyunma odasına giderken yanına gelen Vitor Pereira’nın uzattığı eli dahi görmeyen Mesut Özil, yenilgiden en fazla etkilenen oyuncu olarak öne çıktı. (Hürriyet)