Mesut Özil'i 62'de oyuna alınca... Vitor Pereira'ya tepki

Başakşehir maçında 62.dakikada oyuna alınan Mesut Özil'in Vitor Pereira'nın uzattığı eli görmemesi dikkatlerden kaçmadı.

21 Eylül 2021 Salı - 8:16
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Fenerbahçe'nin ligde ilk yenilgisini aldığı Medipol Başakşehir maçından sonra sarı lacivertli futbolcular adeta yıkılırken en büyük üzüntüyü yaşayan futbolcuların başında Mesut Özil geliyordu.
 
SONRADAN GİYDİ
 
Eintracht Frankfurt karşılaşmasında attığı gol ve oynadığı etkili futbolla Türk ve Alman basınından övgüler alan Mesut Özil, Başakşehir maçında Vitor Pereira’nın rotasyon düşüncesiyle ilk 11’de yoktu.
 
Haftada 3 maç oynayan futbolcuları dinlendirerek kullanmayı düşünen Portekizli teknik adam, 62. dakikada Fenerbahçe 1-0 gerideyken Mesut Özil’i oyuna soktu.
 
Maça ısınıp, Fenerbahçe’nin sahadaki futbolunu değiştirecek kadar zaman bulamayan yıldız futbolcu 90’da gelen 2. golle moral olarak adeta çöktü. Maç sonunda soyunma odasına giderken yanına gelen Vitor Pereira’nın uzattığı eli dahi görmeyen Mesut Özil, yenilgiden en fazla etkilenen oyuncu olarak öne çıktı. (Hürriyet)

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Etiketler: mesut özil vitor pereira
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