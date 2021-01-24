Mesut Özil ilk antrenmanına çıktı! 'Çok uğraştık'

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil ilk antrenmanına çıktı.

24 Ocak 2021 Pazar - 18:30
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Mesut Özil'i KAP'a bildirdi İşte Fenerbahçe'nin son bombası! Real Madrid'den geliyor 'MesutOl' için atılan SMS sayısı ortaya çıktı F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan Burak Yılmaz'a Mesut Özil cevabı! "Burak eminim üzülmüştür' Taraftarlar 'Mesut Özil' kampanyasına hücum etti!! Resmi site 20 dakikada çöktü...

Fenerbahçe'nin 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı Mesut Özil, ilk antrenmanına çıktı.
 
Takım arkadaşlarıyla tanışan dünyaca ünlü yıldız, antrenman öncesi yaptığı açıklamada "Çok mutluyum geldiğim için. Gerçekten bir Fenerbahçeli olarak her zaman hayalimdi. O hayal bugün gerçek oldu.
 
"İnşallah başarılı bir sezon geçireceğiz"
 
Çok uğraştık. Allah nasip etti. İnşallah başarılı bir sezon geçireceğiz" dedi. 
 
Erol Bulut: Ona yardımcı olmaya çalışın
 
Teknik direktör Erol Bulut ise "Hakkında bir şey söylemeye gerek yok, benden daha iyi biliyorsunuz. Aramıza hoş geldin, hayırlı uğurlu olsun. Ona yardımcı olmaya çalışın. İyi bir birliktelik olacak. Ailemize hoş geldin" dedi.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: mesut özil fenerbahçe
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray - Yeni Malatyaspor karşısında 1 attı 3 aldı! Galatasaray - Yeni Malatyaspor karşısında 1 attı 3 aldı!
Higuain için ilginç iddia! 'Hayat kadınları...'Higuain için ilginç iddia! 'Hayat kadınları...' Josef de Souza devreye girdi Beşiktaş Hulk transferinde sona geldiJosef de Souza devreye girdi Beşiktaş Hulk transferinde sona geldi Luyindama Başakşehir'e Ferro Galatasaray'a...Luyindama Başakşehir'e Ferro Galatasaray'a...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.