Mesut Özil ilk antrenmanına çıktı! 'Çok uğraştık'

Fenerbahçe'nin 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı Mesut Özil, ilk antrenmanına çıktı.

Takım arkadaşlarıyla tanışan dünyaca ünlü yıldız, antrenman öncesi yaptığı açıklamada "Çok mutluyum geldiğim için. Gerçekten bir Fenerbahçeli olarak her zaman hayalimdi. O hayal bugün gerçek oldu.

"İnşallah başarılı bir sezon geçireceğiz"

Çok uğraştık. Allah nasip etti. İnşallah başarılı bir sezon geçireceğiz" dedi.

Erol Bulut: Ona yardımcı olmaya çalışın