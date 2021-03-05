Mesut Özil'in bağlarında yırtık tespit edildi!

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil yaşadığı sakatlık sonucu sedyeyle sahadan ayrıldı.

Mücadelenin 65. dakikasında girdiği ikili mücadele sonucunda yerde kalan Özil, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından sekerek saha kenarına taşındı. Sağlık personelinin talebi doğrultusunda saha içine giren görevliler Özil’i sedyeyle oyun alanı dışına taşıdı.

Kulüpten açıklama!

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli takımın Fraport TAV Antalyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan Mesut Özil'in ayak bileği yan bağlarında kısmi yırtıklar ve yoğun ödem tespit edildiğini açıklandı.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, karşılaşmada aldığı darbe sonrası ayak bileği burkulan Mesut Özil'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği bildirildi.

Oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.