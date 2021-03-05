Mesut Özil'in bağlarında yırtık tespit edildi!

Mesut Özil'in ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtık ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem tespit edildi.

05 Mart 2021 Cuma - 0:06 | Son Güncelleme : 05 03 2021 - 0:07
İLGİLİ HABERLER
Antalyaspor'da başkan Mustafa Yılmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası tepki! Fenerbahçe'de Mesut Özil sedye ile sahayı terk etti! Fenerbahçe-Antalyaspor Mustafa Cengiz'den sert tepki! "Bu düzeni kuranlar şeytani" Süper Lig - Aytemiz Alanyaspor 1 - Göztepe 1

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil yaşadığı sakatlık sonucu sedyeyle sahadan ayrıldı.
 
Mücadelenin 65. dakikasında girdiği ikili mücadele sonucunda yerde kalan Özil, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından sekerek saha kenarına taşındı. Sağlık personelinin talebi doğrultusunda saha içine giren görevliler Özil’i sedyeyle oyun alanı dışına taşıdı.
 
Kulüpten açıklama!
 
Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli takımın Fraport TAV Antalyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan Mesut Özil'in ayak bileği yan bağlarında kısmi yırtıklar ve yoğun ödem tespit edildiğini açıklandı.
 
Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, karşılaşmada aldığı darbe sonrası ayak bileği burkulan Mesut Özil'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği bildirildi.
 
Oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi. 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'ye peş peşe şok! Mesut Özil sakatlandı! İrfan Can Kahveci ilk kez... Fenerbahçe'ye peş peşe şok! Mesut Özil sakatlandı! İrfan Can Kahveci ilk kez...
Fenerbahçe'de şoke eden gerçek ortaya çıktı! İşte Caner Erkin'in bardağı taşıran sözleri... Fenerbahçe'de şoke eden gerçek ortaya çıktı! İşte Caner Erkin'in bardağı taşıran sözleri... Liverpool'da Ozan Kabak için bomba açıklama! İlk kez ortaya çıktı...Liverpool'da Ozan Kabak için bomba açıklama! İlk kez ortaya çıktı... Fenerbahçe'nin süper yıldızı Mesut Özil Neymar'ı solladı!Fenerbahçe'nin süper yıldızı Mesut Özil Neymar'ı solladı!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.