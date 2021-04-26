Mesut Özil'in maaşı hakkında bomba iddia! Yüzde 90'ını...

Fenerbahçe’nin ocak ayında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil için sürpriz bir gelişme dikkat çekti. The Athletic’in özel haberinde, Arsenal ’in Mesut Özil’in maaşının yüzde 90’ını ödemeye devam ettiği kaydedildi. Londra kulübünün haziran ayı sonuna kadar da Özil’in maaşını ödemeye devam edeceği ifade edildi.

Haftalık 350 bin sterlin kazanan 32 yaşındaki futbolcunun ayrılırken yaptığı anlaşmaya göre ödemenin devam ettiği kaydedildi. Normal şartlarda da sözleşmesi haziran ayında biteceği için Arsenal’in bu tarihten sonra artık ödeme yapmayacağı bildirildi. Mesut Özil, Fenerbahçe’de bu sezon sadece 7 maça çıktı ve gol ya da asist katkısı yapmadı.

MESUT ÖZİL'DEN ÇOK KONUŞULACAK PAYLAŞIM

Fenerbahçe 'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'den Tottenham taraftarlarını kızdıracak bir paylaşım geldi.

Tottenham geçtiğimiz gün İngiltere Lig Kupası finalinde karşılaştığı Manchester City'ye Aymeric Laporte'nin 80. dakikada attığı golle 1-0 mağlup oldu ve kupayı müzesine götürme şansını kaybetti.

Bu yenilgi sonrası şimdilerde Süper Lig 'de Fenerbahçe forması giyen eski Arsenal'li Mesut Özil, sosyal medya hesabı üzerinden Tottenham'lıları kızdıracak bir paylaşımda bulundu. Mesut, lig kupası finali hacktag'i ile yaptığı paylaşımda kupa emojisiyle "Tozlu kalıyor" ifadesini kullandı. İngiliz basını bu paylaşım ile Tottenham'ı ti'ye aldığı yorumunda bulundu.

"Tottenham'da oynamaktansa emekli olurum"