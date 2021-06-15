Mesut Özil'in menajerinden 'Yeni teknik direktör' açıklaması

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt oyuncusu hakkında yapılan yeni teknik direktör haberlerine tepki gösterdi.

15 Haziran 2021 Salı - 13:28
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'den Ahmet Ağaoğlu'na yanıt! 'Hesabını soracağız' Sadık Çiftpınar'ın yeni takımı belli oldu Christoph Daum'dan Fenerbahçe açıklaması Fenerbahçe Dyshawn Pierre ile 3 yıl daha... Thiam ve Sinan Gümüş Ç.Rizespor'a gidiyor

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil’in menajeri Erkut Söğüt, Özil’in takıma antrenör önerdiği yönünde çıkan haberler hakkında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.
 
“MESUT ÖZİL HİÇBİR TEKNİK DİREKTÖR İÇİN REFERANS OLMAMIŞTIR”
 
Söğüt, Mesut Özil’in sarı lacivertli kulübe hiçbir şekilde bir teknik direktör tavsiyesinde bulunmadığını belirterek, “Son günlerde medyada Fenerbahçe’nin teknik direktör arayışı sürerken temsil ettiğim Fenerbahçe profesyonel futbolcusu Mesut Özil’in dolaylı yönden ismi sıkça kullanılmaktadır. Mesut Fenerbahçe formasını giydiği ilk günden itibaren hiçbir teknik adam ile ilgili bir öneride bulunmamış, kimseye referans olmamıştır. Mesut sadece futboluna konsantre olmaya çalışıyor” dedi.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: mesut özil fenerbahçe
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Majda Mehmedovic: Türkiye'de oynamak hayalimdi Majda Mehmedovic: Türkiye'de oynamak hayalimdi
Günün flaş iddiası! Fatih Terim ile Belhanda 20 Haziran'da yeniden Galatasaray'daGünün flaş iddiası! Fatih Terim ile Belhanda 20 Haziran'da yeniden Galatasaray'da Türkiye - Galler maçı öncesi Şenol Güneş'ten radikal karar! 3 yıldıza kesikTürkiye - Galler maçı öncesi Şenol Güneş'ten radikal karar! 3 yıldıza kesik Galatasaray'da büyük sürpriz! TFF 1.Lig'den 3 futbolcuyla masaya oturulduGalatasaray'da büyük sürpriz! TFF 1.Lig'den 3 futbolcuyla masaya oturuldu
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.