Mesut Özil'in paylaşımı Almanları şok etti

Dün İspanya karşısında 6-0 yenilerek ülkesini şok eden Almanya'a Mesut Özil'den gönderme geldi.

18 Kasım 2020 Çarşamba - 8:13
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İspanya'ya 6-0 mağlup olan Almanya'da kadroya çağrılmayan isimlerden Mesut Özil karşılaşmanın ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı ile gündeme geldi.
 
Mesut Özil 6-0'lık skorun ardından yaptığı paylaşımda "Jerome Boateng'i Milli Takım'a çağırmanın tam zamanı" eleştirisini yaparak gündem yarattı. Yeni bir jenerasyon yakalanması gerekçesi ile Thomas Müller'in yanı sıra Jerome Boateng ve Mesut Özil gibi isimler kadroda kendilerine yer bulamıyordu. Mesut'un İspanya karşısında gol atamayan Almanya'ya bu ironi dolu göndermesinin ardından ülkede bir kez daha gündem oldu.
 
Mesut Özil 2018 Dünya Kupası sonrasında Almanya'nın erken elenmesinde günah keçisi ilan edilmiş ve adeta Milli Takım formasının kapıları sonuna kadar kapatılmıştı.

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Etiketler: mesut özil almanya ispanya
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