Mesut Özil yola çıktı saat 00.15'te İstanbul'da! İlk mesaj İbrahim Kalın'dan

17 Ocak 2021 Pazar - 17:06
| Son Güncelleme : 17 01 2021 - 17:19
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Mesut Özil'i Türkiye'ye getirecek olan uçak İstanbul
Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptı
TSİ 20.30'da İngiltere
'nin başkenti Londra
'da olması planlanan TC-RMK kuyruk tescilli uçağın Mesut Özil ve ailesini 00.15'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirmesi bekleniyor.
İBRAHİM KALIN'DAN MESUT ÖZİL'E 'HOŞ GELDİN'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
da resmi Twitter
hesabından Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'e hoş geldin mesajı paylaştı. Yıldız oyuncunun paylaşımını alıntılayan Kalın; 'Evine, yurduna hoş geldin sevgili Mesut Özil' yazdı.