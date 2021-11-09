Mesut Urgancılar: 1 damla su peşinde koşar gibi adalet peşinde koşuyoruz

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar hakem hatalarını gündemine alarak "1 damla su peşinde koşar gibi adalet peşinde koşuyoruz." ifadelerini kullandı.

09 Kasım 2021 Salı - 13:12
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Beşiktaş Kulübü ile Koç Topluluğu Şirketlerinden Bal Kaynak AŞ'nin markası Pürsu arasında su tedariği sponsorluğu anlaşması imzalandı.
 
Vodafone Park'ta düzenlenen imza törenine Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, Bal Kaynak AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Coşar ve Şirket Müdürü Hakan Çelik katıldı.
 
"Geçen yılki su masraflarımız 2-2,5 milyon lira civarındaydı"
 
Mesut Urgancılar yaptığı açıklamada, Beşiktaş ailesine katıldıkları için tüm Pürsu çalışanları ve Koç topluluğuna teşekkür ederek, "Hayatımız su, olmazsa olmaz. Beşiktaş'ın da hep beraber su gibi birliktelikleri, iş birlikleri olsun. Sponsorlukları, gerek mevcut anlaşmaları revize ederek gerek yeni anlaşmalarla iki yıl içerisinde Beşiktaş'a katkı sağlayacak düzeye çıkardık. Pürsu gibi yeni sponsorlarımızı da aramıza kattık. Geçen yılki su masraflarımız 2-2,5 milyon lira civarındaydı. Pürsu, Beko ve Aygaz'dan sonra Koç topluluğundaki üçüncü sponsorumuz oldu." ifadelerini kullandı.
 
"VAR masasında Beşiktaş'a nasıl gol attırırız diye uğraşanlar var"
 
Hakem kararlarıyla ilgili de konuşan Urgancılar, "Eskiden saha içinde Beşiktaş'a gol atan hakem varken, şimdi saha dışında VAR masasında Beşiktaş'a nasıl gol attırırız diye uğraşanlar var. Karanlıkta bir damla su peşinde koşar gibi adalet peşinde koşuyoruz'' dedi.
 
Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, sponsorluk anlaşmasında, son haftalarda yaşanan hakem olaylarına değindi. Urgancılar, "Hiç merak etmesinler. Beşiktaş Kulübü ve tüm branşlarda mücadele eden takımların ve sporcuların olmazsa olmazı şerefleriyle mücadele edip hakkıyla kazanmaktır. Özellikle futbol maçlarında son zamanlarda, nedense hepimiz elimizde mum, karanlıkta 1 damla su peşinde koşar gibi adalet peşinde koşuyoruz. Adaletli davranmak için bir VAR mekanizması icat edildi. Eskiden saha içinde Beşiktaş'a gol atan hakem varken, şimdi saha dışında VAR masasında Beşiktaş'a nasıl gol attırırız diye uğraşanlar var. Ama şunu bilsinler ki, bardağı taşıran son damla misali, bizim bardaklarımız çoktan dolu. Hatta barajlar doldu. Daha fazlasını beklemeksizin akıllarını başlarına almalarında yarar var. Yoksa hakemiyle, MHK'siyle Türkiye Futbol Federasyonu'yla, suyun sel olduğunu düşündüğünüzde önünde kimseyi bırakmaz, kimseyi tanımaz. Umarım bu sudan muhabbet de gerekli yerlere gider" diye konuştu.

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Etiketler: mesut urgancılar beşiktaş
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