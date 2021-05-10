Metin Öztürk: Global sponsorlarla görüşüyorum

Galatasaray’da başkan adayı Metin Öztürk, özel bir sunum yayınladı. Öztürk, sarı-kırmızılı ekibin kuruluş vizyonuna ve misyonuna yakışan projeler gerçekleştireceğini; sosyal medya hesabından yayınlamış olduğu videoyla duyurdu.





Galatasaray’a modern bir tesis sağlamak için Kemerburgaz Tesisleri’ne hız vereceğini belirten Metin Öztürk, faizsiz kaynak sağlayarak yapılandırma gerçekleştireceğini söyledi. Avrupa kupalarında tekrardan başarılar sağlamak istediğini belirten Öztürk, global sponsorlar ile görüşmelerini tamamladığını açıkladı.