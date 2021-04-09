Metz - Lille maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Sezona Vincent Hognon ile giren Metz, Frederic Anonetti'nin geri dönmesiyle birlikte "geçici" olarak görev başında bulunan Fransız teknik adamla yollarını ayırmıştı. Aslından Hognon devam etmedi desek daha doğru olur. Antonetti zaman zaman iyi sonuçlar alsa da şubat ayıyla birlikte takım ciddi bir düşüşte, son 9 lig maçında sadece 1 galibiyet alabildiler. Geçtiğimiz hafta kırmızı kart görmesine rağmen cezasını kupa maçında çeken John Boye savunmadaki yerini alabilecek. Marc-Aurele Caillard koronavirüs karantinasında, kalede Alexandre Oukidja olacak. Son maçların formda ismi Opa Nguette, orta sahadan Vincent Pajot, sezona fırtına gibi girip çapraz bağlarını yırtan Ibrahima Niane sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayacak.

PSG'nin dalgalı performansı sonrası fırsatları geri çevirmeyip zirve yarışında bu sezon ciddi şekilde yer alan Lille, geçtiğimiz hafta Parc des Princes'ta kazanıp 3 puan da fark yaptı. Milli oyuncularımızdan Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs karantinası sürüyor, Zeki Çelik ise kadroya döndü ve deplasman kafilesinde yer aldı. "Kral" Burak Yılmaz , Jonathan David'in yokluğunda ilk 11 başlayabilir. Ancak birçok kaynakta PSG maçının 35. dakikasından sonra olduğu gibi, TD Christophe Galtier'in ilk tercihlerinin Jonathan Ikone ile Timothy Weah olacağı yazıyor. Yusuf ve David dışında Tiago Djalo cezası, Jeremy Pied sakatlığı nedeniyle Metz karşısında forma giyemeyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Metz'in ligde oynadığı son 7 maçın 6'sı "2.5 ÜST" bitti.

- Lille'in ligde oynadığı son 5 maçın 4'ü "2.5 ALT" bitti.

- İki takım arasında oynanan son 20 lig maçının sadece 2'sini Metz kazanabildi. (6 beraberlik - 12 Lille galibiyeti)

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