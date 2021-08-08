Metz - Lille maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Süper Kupa moraliyle sezona giren Bizim Çocuklar önderliğindeki Lille ligin açılış maçında Stade Municipal Saint-Symphorien'da Metz'e konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Fransa'da futbol keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

08 Ağustos 2021 Pazar - 10:17
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Geçtiğimiz sezonu Fransa Ligue 1'de 10. sırada bitiren Metz, son 11 maçta sadece 1 galibiyet alabilmişti. Orta sahanın önemli parçalarından Victorien Angban, Rus ekip Sochi yolunu tutarken; 14 gol katkısı (6 gol - 8 asist) yapan Farid Boulaya kadro dışında... Boulaya'nın önümüzdeki günlerde takımdan ayrılması bekleniyor. Cezayirli oyuncunun yerini Nancy'den aldıkları Amine Bassi ile doldurmaya çalışacaklar. Bassi, bir alt ligde Nancy ile sezonu 10 gol katkısı (7 gol - 3 asist) ile noktalamıştı. Sağ beke Sofiane Alakouch takviyesi yapıldı ancak Fabien Centonze yerini kolay kolay bırakmaz. Bassi'nin servislerini alacak, en ilerideki isimler Ibrahima Niane ve Georges Mikautadze olacak.
 
Orta sahanın kalbi Boubakary Soumare'yi Premier Lig ekiplerinden Leicester City'ye, as kaleci Mike Maignan'ı da İtalyan devi Milan'a gönderen Lille; geçen sezon elde edilen şampiyonluktaki en büyük pay sahiplerinden biri olan teknik patron Christophe Galtier'in de sürpriz bir kararla Nice'e geçmesiyle afallar sanmıştık. Yanılmışız... TD koltuğuna oturan Jocelyn Gourvennec ilk resmi maçında, Fransa Süper Kupa mücadelesinde, hem de PSG karşısında zafere ulaşarak büyük bir kredi kazandı. O maçta cezası nedeniyle oynamayan Zeki Çelik ilk 11'deki yerine geri dönecek. Kupayı getiren golü atan Xeka'nın yerine orta sahada bir diğer milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı'nın oynaması bekleniyor. Golün asistini yapan Burak Yılmaz yine santrfor bölgesinde, Jonathan David'le birlikte görev yapacak. Tiago Djalo cezalı, sağ kanatta görev yapan Luiz Araujo yaklaşık 11 milyon euro karşılığında MLS takımlarından Atlanta United'a transfer oldu.
 
Metz  - Lille maçı canlı bahis heyecanı Misli.comda
 
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
 
- Metz geçen sezonu noktalarken evinde oynadığı son 8 maçı kazanamamıştı, hazırlık döneminde oynadığı 6 maçın ise sadece 1'ini kaybetti.
 
- Lille, Metz'le ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazandı, hiçbirinde yenilmedi. (1 beraberlik)
 
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
 
Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Fransa Ligue 1 karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Lille kazanır" oldu! %50'lik kesim Süper Kupa'daki PSG zaferinden sonra Bizim Çocuklar'ın önderliğindeki Lille'e olan güvenini yüksek tutmuş... %6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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