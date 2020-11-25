Mevlüt Erdinç açıkladı! "Türkiye'de herkes Lille maçlarını izliyor"

Karagümrük'ün tecrübeli golcüsü Mevlüt Erdinç Fransız ekibi Lille'in Türk kulüplerini yakından takip ettiğini açıkladı.

25 Kasım 2020 Çarşamba - 14:34
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Kariyerine Fransa'da başlayan Fatih Karagümrük'ün forveti Mevlüt Erdinç, Lille'i France Football'a anlattı.
 
Mevlüt Erdinç, "Türkiye'de herkes Lille maçlarını izliyor. Lille, Türkiye'de Borussia Dortmund gibi görülüyor. Genç oyunculara güvenen ve bunlara yatırım yapan bir kulüp." dedi.
 
Tecrübeli yıldız, "Bazen sokakta yürürken insanların Lille ve aldığı sonuçlar hakkında konuştuğunu duyuyorum. Bu çılgınca bir durum. Ben PSG'yi tutan biriyim ancak Lille maçlarını sürekli takip ediyorum ve izliyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
 
Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın formasını giydiği Lille, 11 haftası geride kalan Fransa Ligue 1'de topladığı 22 puan ile lider PSG'nin 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.
 

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Etiketler: mevlüt erdinç lille
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