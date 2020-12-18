Mevlüt Erdinç'ten Galatasaray maçı sonrası itiraf!

Süper Lig'de Galatasaray 'ı 2-1 mağlup eden Fatih Karagümrük'te son golü atan Mevlüt Erdinç, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'TOPA HAKİM OLACAĞINI BİLİYORDUK'

Mücadeleyi değerlendiren Mevlüt, "Galatasaray'ın topa hakim olacağını biliyorduk, tam istediğimiz gibi oldu bugün. Maçtan önce hazırlandığımız gibi kontra atakla golü bulduk. Hem gol attığım için hem de kazandığımız için çok mutluyum. Kadromuz çok iyi, arkadaşlığımız da sahaya yansıyor, bundan dolayı da çok mutluyuz." dedi.