Miami Heat play-off biletini kaptı!

NBA'de Miami Heat, Boston Celtics'i 129-121 mağlup ederek play-off'a kalmayı garantiledi.

12 Mayıs 2021 Çarşamba - 12:32
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NBA'e 11 maçla devam edildi. Celtics deplasmanında kazanan Heat üst üste 3, sezonun ise 38. galibiyetini elde etti.
 
Heat'te Tyler Herro, kenardan gelerek 24 sayı, 11 ribaunt ile "double-double" yaparken, Bam Adebayo ve Duncan Robinson 22'şer sayılık katkı sağladı.
 
Kemba Walker'ın 36 sayı, 7 ribaunt ve Jayson Tatum'un 33 sayı, 6 asistlik performansları Celtics'in 34. yenilgisini önleyemedi.
 
Warriors galibiyet serisini 4 maça çıkardı
 
Batı Konferansı'nda play-off'a katılma mücadelesi veren Golden State Warriors, sahasında Phoenix Suns'ı 122-116 mağlup ederek üst üste 4. kez kazandı.
 
Andrew Wiggins 38 sayı, 3 asist ve 7 ribauntla galibiyetin mimarı olurken, Stephen Curry 21 sayı, 6 asist, Jordan Poole ise 20 sayı, 4 ribauntla oynadı.
 
Sezonun 21. yenilgisini alan Suns'ta Devin Booker 34 sayı, 7 ribaunt, Chris Paul da 24 sayı, 10 asistlik performans sergiledi.
 
Sonuçlar
 
Charlotte Hornets-Denver Nuggets: 112-117
 
Detroit Pistons-Minnesota Timberwolves: 100-119
 
Toronto Raptors-Los Angeles Clippers: 96-115
 
Boston Celtics-Miami Heat: 121-129
 
Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 133-104
 
Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 103-94
 
Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 107-115
 
Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 114-102
 
Golden State Warriors-Phoenix Suns: 122-116
 
Los Angeles Lakers-New York Knicks: 101-99
 
Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 122-106

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Etiketler: nba miami heat boston celtics
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