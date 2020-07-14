Michael Frey, Fenerbahçe'ye döneceğini açıkladı!

Fenerbahçe'nin Nürnberg'e kiraladığı ve Alman ekibiyle kiralık sözleşmesi sona eren Michael Frey, Fenerbahçe'ye döneceğini açıkladı.

14 Temmuz 2020 Salı - 18:29
İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ın eski hocası Carlos Carvalhal 3 kişinin saldırısına uğradı! Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Manchester City'den Jan Vertonghen'e kanca Mbaye Diagne transfer ateşini yaktı! Trezeguet Galatasaray'a... Dorukhan Toköz'den flaş paylaşım! Fenerbahçe ile adı anılıyordu Galatasaray'a müjdeli haber! Alex Telles Porto'dan ayrılıyor

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı lacivertli kulübün sezon başında Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey'in Alman ekibiyle sözleşmesi sona erdi. Nürnberg, Frey ile yola devam etmeyeceklerini açıkladıktan sonra Frey'den ilk sözler geldi...
 
İsviçreli forvet, Nürnberg ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye döneceğini söyledi.
 
Frey, ''İstanbul'a geri döneceğim, gelecek sezon için hazırlıklara başlayacağım. Sonra ne olacağını hep birlikte göreceğiz.'' sözlerini kullandı.
 
2022 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Frey, Nürnberg'de 32 maça çıkarken 5 gol ve 5 asist ile mücadele etmişti.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Fenerbahçe Nürnberg Michael Frey
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'ye bir dünya yıldızı daha! Duyurdular... Fenerbahçe'ye bir dünya yıldızı daha! Duyurdular...
Ünlü teknik adam Fenerbahçe ile görüştü! Böyle duyurdular...Ünlü teknik adam Fenerbahçe ile görüştü! Böyle duyurdular... Beşiktaş'ta Caner Erkin sosyal medyayı salladı!Beşiktaş'ta Caner Erkin sosyal medyayı salladı! Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı! Görülmemiş tabloSüper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı! Görülmemiş tablo
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.