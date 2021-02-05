Michael Frey Waasland-Beveren'de şov yapıyor

Fenerbahçe'den Waasland-Beveren'e kiralık olarak giden Frey Belçika liginde dikkat çekiyor.

05 Şubat 2021 Cuma - 11:26
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Fenerbahçe'nin 2018/2019 sezonunda kadrosuna kattığı ama istenilen peformansı gösteremeyen İsviçreli golcü Michael Frey, Alman ekibi Nürnberg'e kiralık olarak gönderilmişti.
 
Alman ekibinde 25 maça çıkan Frey, 5 gol ve 1 asiste imza atmıştı. Sözleşmesi sona 26 yaşındaki golcü yine Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.
 
Bu sezon Samatta, Valencia, Visse ve Kemal Ademi'yi kadrosuna katan sarı lacivertlilerde kadroda yer bulamayan İsviçreli golcü Frey, Belçika ekibi Waasland-Beveren'e kiralık olarak transfer olmuştu.

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Etiketler: Waasland-Beveren frey
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