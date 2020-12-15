Michael Seri defteri yeniden açıldı

Fulham'da 11 yüzü göremeyen Seri için Galatasaray defteri bir kez daha açıldı.

15 Aralık 2020 Salı - 10:15
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Galatasaray, eski futbolcusu Michael Seri için kulübü Fulham'ın inadını kırdı. Fildişili orta saha oyuncusunu sezon başında bonservisiyle elinden çıkarmak isteyen ancak bunu başaramayan İngiliz ekibi, Seri'nin bu sezon Premier Lig'de hiç süre alamaması üzerine karar değiştirdi.
 
YARIM SEZONLUĞUNA GELECEK
 
Seri'yi sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Galatasaray, Fulham'ı bu transfer için ikna etti. İngilizler, Seri'nin maaş yükünden kurtulmak için 29 yaşındaki yıldızı Aslan'a bedelsiz kiralamayı kabul etti.
 
SERİ ARTIK İMZAYI BEKLİYOR
 
Galatasaray'a dönmeyi çok isteyen Seri de kulüplerin söz kesmesiyle Sarı-Kırmızılılar'a imza atacağı günü dört gözle bekliyor. Fatih Terim de Fildişili oyuncunun yolunu gözlüyor.
 

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Etiketler: seri galatasaray
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