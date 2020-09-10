Miha Zajc tranfseri bitti! Anlaşma tamam...

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı devam ediyor! Daha önce Alper Potuk, Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan ve Mehmet Ekici'den sonra Miha Zajc ile de yollar ayrılıyor.

10 Eylül 2020 Perşembe - 10:17
İLGİLİ HABERLER
Olympiakos, Garry Rodrigues'ten vazgeçiyor Fenerbahçe'de lisans bekleyişi! Tam 14 futbolcu... Fenerbahçe'de sıkıntı büyük! Sakatlar... Ve Fenerbahçe duyurdu! Vedat Muriç... Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!

Fenerbahçe'de yeni transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu yönetiminde tam 12 transfere imza atan sarı lacivertli ekipte gelenler kadar gidenlerde oldu.
 
Daha önce Hasan Ali Kaldırım, Isla, Mevlüt Erdinç, Mehmet Ekici, Alper Potuk ve Tolgay Arslan ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşanıyor.
 
İtalyan basını F.Bahçe’nin Genoa ile Zajc’ın transferi konusunda anlaşmaya vardığını yazdı. F.Bahçe’nin opsiyon talebinde indirime gittiği vurgulandı.
 
 
Slovenyalı oyuncu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 17 maçta forma giydi ve 2 gol 1 asiste imza attı.
 
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Fenerbahçe Miha Zajc transfer
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da ismi sır gibi saklanan dünya yıldızı ortaya çıktı! Etebo ve Okay'dan sonra... Galatasaray'da ismi sır gibi saklanan dünya yıldızı ortaya çıktı! Etebo ve Okay'dan sonra...
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleriGalatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri Sergen Yalçın'dan transfer talimatı! Ozan Tufan için...Sergen Yalçın'dan transfer talimatı! Ozan Tufan için... Beşiktaş'ta mutlu son! 2 transfer de tamam...Beşiktaş'ta mutlu son! 2 transfer de tamam...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.