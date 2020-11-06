Milan 0-3 Lille

Milan ile Lille, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 22. dakikasında Yusuf Yazıcı ile öne geçen Lille, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 55'i gösterdiğinde sahneye bir kez daha milli oyuncu çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

Bu golden 3 dakika sonra Yusuf Yazıcı bir kez daha fileleri havalandırarak farkı 3'e yükseltti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Lille, Milan 'ı deplasmanda Yusuf'un golleriyle 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Lille'in puanı 7'ye yükseldi. Milan ise 6 puanda kaldı.

Lille'de Yusuf Yazıcı 80, Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken Burak Yılmaz ise 80. dakikada oyuna girdi.

Milan'da Hakan Çalhanoğlu oyuna ikinci yarıda dahil oldu