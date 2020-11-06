Milan 0-3 Lille

06 Kasım 2020 Cuma - 1:35
Milan ile Lille, UEFA Avrupa
Ligi üçüncü haftasında karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 22. dakikasında Yusuf Yazıcı ile öne geçen Lille, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Dakikalar 55'i gösterdiğinde sahneye bir kez daha milli oyuncu çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.
Bu golden 3 dakika sonra Yusuf Yazıcı bir kez daha fileleri havalandırarak farkı 3'e yükseltti.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Lille, Milan
'ı deplasmanda Yusuf'un golleriyle 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Lille'in puanı 7'ye yükseldi. Milan ise 6 puanda kaldı.
Lille'de Yusuf Yazıcı 80, Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken Burak Yılmaz
ise 80. dakikada oyuna girdi.
Milan'da Hakan Çalhanoğlu oyuna ikinci yarıda dahil oldu