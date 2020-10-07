Milan'dan flaş Hakan Çalhanoğlu hamlesi

Son maçlarda gösterdiği performansla parmak ısırtan Hakan Çalhanoğlu yeni kontratı kaptı.

07 Ekim 2020 Çarşamba - 12:48
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Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatma kararı aldı. Pandemi sonrası İtalyan devinin en formda ismi olan milli yıldız bu sezona da çok hızlı bir giriş yaptı. Milan'ın UEFA Avrupa Ligi ön eleme karşılaşmalarının tamamında ilk 11'de forma giyen Çalhanoğlu, bu karşılaşmalarda 4 gol atıp2 asist yaptı.
 
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Milan, 2021 yılında sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu ve Gianluigi Donnarumma ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak için harekete geçti. Milli aranın ardından iki oyuncuyla da görüşme gerçekleştirme alan Milan'ın kısa süre içinde iki oyuncuyla da sözleşme yenilemesi bekleniyor. (Milliyet)
 

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Etiketler: Hakan Çalhanoğlu milan
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