Milan'dan Hakan Çalhanoğlu'na yaylım ateşi

Serie A'da Milan 'ın Napoli'ye yenildiği maçta milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun performansı eleştirildi.

La Gazetta dello Sport'un haberine göre Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada performansıyla yeterli etkiyi yaramadı. Milli futbolcunun yüzde yüz hazır olmadığı belirtilirken 26 yaşındaki futbolcunun pek iyi bir izlenim bırakmadığından bahsedildi. Sakatlık sonrası uzun bir aranın ardından Napoli maçında formasına kavuşan Hakan Çalhanoğlu 60 dakika oyunda kaldı.

Öte yandan Milan'ın Hırvat golcüsü Mario Mandzukic'in de henüz toparlanamadığı yazılırken karşılaşmanın 90. dakikasında kırmızı kart gören Ante Rebic de ağır bir dille eleştirildi.

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