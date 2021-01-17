Milan duyurdu! Hakan Çalhanoğlu'ndan kahreden haber

Milan'ın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu koronaya yakalandı.

17 Ocak 2021 Pazar - 11:47
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İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi. Kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre milli futbolcunun son corona virüsü testi pozitif çıktı. Bu arada Hakan Çalhanoğlu ile birlikte Fransız futbolcu Theo Hernandez'in de Covid-19'a yakalandığı duyuruldu.
 
Kulüp açıklamasında, iki oyuncunun da derhal karantinaya alındığını ve yürürlükte olan sağlık protokollerinin yerine getirileceğini bildirdi. İki yıldızın da semptom göstermediği ifade edildi.
 

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Etiketler: hakan çalhanoğlu korona
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